தமிழ்நாடு அங்கக வேளாண்மை கொள்கை... இயற்கை விவசாயத்தை வளர்த்தெடுக்குமா?

இயற்கை விவசாயம் என்பது விவசாயிகளி நலன், நுகர்வோர்களின் உடல் ஆரோக்கியம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பொருளார மேம்பாடு சார்ந்தது. மேலும் பாரம்பர்ய விதைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் பன்மயத்துக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்ககூடியது. பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கும் அவசியமானது.