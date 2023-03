Published: 08 Mar 2023 11 AM Updated: 08 Mar 2023 11 AM

`ரேஷன் கடைகளில் கேழ்வரகு விநியோகம்’ - மத்திய அரசிடம் உதவி கேட்கும் தமிழகம்!

தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் கேழ்வரகு வழங்கப்படுவதற்கு போதுமான அளவு கொள்முதல் இல்லாததால் மத்திய அரசின் உதவியை நாடியுள்ளது தமிழக அரசு.