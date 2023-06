Published: Just Now Updated: Just Now

கடைசி கதவணையை வந்தடைந்த காவிரி நீர்... வணங்கி வரவேற்ற விவசாயிகள்..!

மேட்டூரில் இருந்து திறக்கபட்ட காவிரி நீர் சீர்காழி அருகே மேலையூரில் கடைசி கதவணையை வந்தடைந்தது. காவேரி தண்ணீரை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் வரவேற்றனர், பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் படையலிட்டும் மலர்தூவியும் வணங்கி வரவேற்றனர்.