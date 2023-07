Published: Just Now Updated: Just Now

``மின்சாரத்திற்கு மாற்று வழிகள் உண்டு; உணவுக்கு மண் மட்டும்தான் உள்ளது'' ஆவேசமான அன்புமணி ராமதாஸ்!

'800 மெகாவாட் மின்சாரத்திற்காக ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்களை ஏன் அழிக்க பார்க்கிறீர்கள்?' அன்புமணி கேள்வி.