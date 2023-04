`தனியார் நிறுவனங்களிடம் பால் வாங்கவில்லை' ஆவின் நிர்வாக இயக்குநரின் விளக்கம்!

பால் கொள்முதல் அளவை குறைக்கச்சொல்லி வாய்வழி உத்தரவை பிறப்பித்ததை எதிர்த்தும், பால் கொள்முதல் விலை ஏற்றம் போதுமானதாக இல்லை என்பதாலும் வெறுப்புற்ற பால் உற்பத்தியாளர்களை அண்டை மாநிலங்களும், தனியார் நிறுவனங்களும் பயன்படுத்திக்கொண்டது. இதனால் ஆவின் நிறுவனத்துக்கு கடுமையான பால் கொள்முதலில் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனை சரி செய்ய வெளி மாநிலத்திலிருந்து பால் பவுடரையும், வெண்ணெயையும் ஆவின் நிறுவனம் கொள்முதல் செய்யத் தொடங்கியது.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் Nature Delight Multi State Co-operative Dairy & Agro Products Ltd என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்திடம் பால் பவுடரையும், "Sonai Co-operative Dairy Ltd" என்ற நிறுவனத்திடம் வெண்ணெயும் கொள்முதல் செய்வதற்கு ஆவின் நிர்வாக இயக்குனர் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். Nature Delight Multi State Co-operative Dairy & Agro Products Ltd" கூட்டுறவிற்கு சொந்தமாக பால் பண்ணையே இல்லை. "Sonai Co-operative Dairy Ltd" என்ற கூட்டுறவின் பெயரில் "Indapur Dairy & Milk Products Ltd" என்ற நிறுவனம் உற்பத்தி செய்த வெண்ணெயை கொள்முதல் செய்ய ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முறையற்றது" என்று ஆவின் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்குகிறார்.