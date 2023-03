Published: Just Now Updated: Just Now

``வேளாண் பட்ஜெட்டில் இதெல்லாம் முக்கியமானது..." பாராட்டிய நடிகர் கார்த்தி!

``வேளாண்மை சுற்றுலா, நீர் நிலைகள் சீரமைப்பு, மரபு விதைகள், சிறுதானிய உற்பத்திக்கு விருதுகள் போன்ற அறிவிப்புகள் அவசியமானது, இந்த திட்டங்களை உழவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் " -நடிகர் கார்த்தி!

Agriculture தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் 2023