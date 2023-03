Published: Just Now Updated: Just Now

திருப்பூர்: சட்டவிரோத கல்குவாரிகள் - காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் விவசாயி!

``அரசு அதிகாரிகளிடம் 40-க்கும் மேற்பட்ட முறை மனு அளித்தும் கல்குவாரிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அரசு அதிகாரிகளின் போக்கை கண்டித்தும், சட்டவிரோத கல்குவாரிகளை உடனடியாக மூடக் கோரியும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளேன்" -விவசாயி சிவசாமி.