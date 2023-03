Published: 07 Mar 2023 10 AM Updated: 07 Mar 2023 10 AM

தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண் பட்ஜெட் சாதித்தது என்ன; விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

``தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது முறையாக வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. ஏற்கெனவே போடப்பட்ட இரண்டு பட்ஜெட்கள் மூலம் என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது? என்பது குறித்து விவசாய பிரதிநிதிகளிடம் பேசினோம்."