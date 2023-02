உலகம் போற்றும் முருங்கை... விதை முதல் விற்பனை வரை - புதிய தொடர்

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ‘அகத்தியர் குண வாகம்’ என்ற நூலில் ‘விஞ்சுவார் போகத்தில்...’ என முருங்கையின் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முருங்கையை நன் நெய்யில் சேர்த்து உண்டு வந்தால் அவர்கள் ‘யாழி’ போன்று பலம் பெறுவர் என்கிறார் சித்தர். யாழியின் சக்தி ஆயிரம் யானைகளுக்குச் சமம் என்று கூறுவார்கள். தமிழகத்தில் முருங்கை பயிர் குறித்தும், முருங்கை மரம் குறித்தும் பல சொலவடைகள் உள்ளன. அதில் ‘முருங்கையைத் தின்றால் முந்நூறும் போகும்’ என்பார்கள். இதற்கு முருங்கை உணவுகளை உட்கொண்டால் முந்நூறு நோய்களும் ஓடிவிடும் என்பதே பொருள்.



கிராமங்களில் பல ஆண்டுகளாகக் கடைப்பிடித்து வந்த நமது வாழ் வியல் முறையே இன்று, உலகின் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக அறியப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாகவே முருங்கை என்ற தாவரம் தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாகத் திகழ்கிறது. அகநானூற்றுப் பாடல்களில் சீத்தலை சாத்தனாரும், மாமூலனாரும் பல இடங்களில் முருங்கையை மேற்கோள் காட்டியுள்ளனர். ஜப்பானில் உள்ள ‘ஒக்கினோவா’ என்ற தீவு, நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்வோர் நிறைந்துள்ள வகையில் பிரசித்திபெற்றது. அதிலும் நூறு வயதைக் கடந்தவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வாழும் பகுதி. இந்த வாழ்வியல் முறைக்கு ‘இக்கிகாய்’ என்பார்கள். அதாவது, நீண்ட ஆயுளுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ்வதற்கான ஜப்பானிய ரகசியம் என்று சொல்கிறார்கள்.



‘அட... இவர்களால் மட்டும் எப்படி இவ்வளவு நீண்ட ஆயுளோடு இருக்க முடிகிறது’ என ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் கண்டுபிடித்தவை என்னவென்றால், அவர்கள் பொருளீட்டும் போதைக்கு ஆட்படாதவர் களாகவும், நுகர்வு வெறி கலாசாரத்திலிருந்து விடுபட்ட வர்களாகவும், அதி நவீன பொழுதுபோக்கும் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டிலிருந்து விலகிய வர்களாகவும் இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். மேலும், நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் அதிக நேரம் மகிழ்ச்சியோடு செலவழிப்ப தோடு, அதிக ஊட்டச்சத்து உணவுகளை உண்ணுகிறார்கள் எனத் தெரிய வந்தது. இதில் ஆச்சர்யம் என்னவென்றால், அவர்கள் அடிக்கடி உண்ணும் உணவில் முருங்கை முக்கிய இடம் பெறுகிறது. ஜப்பானில் முருங்கையை ‘ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உணவு’ (Blessed Food) என்கிறார்கள்.



இதில் மற்றொரு ஆச்சர்யம் என்னவெனில், இந்த உண்மையை அமெரிக்க தேசிய சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனம் (US National Institute of Health and Medicine) உறுதி செய்துள்ளது. முருங்கை சுமார் 300 நோய்களைத் தடுத்து நிறுத்தி குணப்படுத்தி, மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பச் செய்யும் வல்லமைமிக்கது என முருங்கையின் மருத்துவப் பயன்களைப் பட்டியலிடுகிறது.



கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உலகின் பல நாடு களில் முருங்கையைப் பயிரிடுவதற்கும், மக்களிடையே இதன் பயன்பாட்டைக் கொண்டு செல்வதற்கும் பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, பிரேசில், கியூபா, ஹவானா தீவுகள், சீனா, கொரியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, வியட்நாம் போன்ற நாடுகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் புதிய முறைகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காலநிலை அமைப்பின் கீழ் (Under Controlled Climatic System) முருங்கையை வளர்ப்பதற்குத் திட்டமிட்டுள்ளன.