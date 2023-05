Published: 06 May 2023 4 PM Updated: 06 May 2023 4 PM

குட மிளகாயில் மெகா சைஸ் சோளம், உருளைக்கிழங்கில் கம்பு! டன் கணக்கு காய்கறிகளில் களைகட்டிய கோத்தகிரி!

நீலகிரி வரையாடு, சிவலிங்கம், இருவாச்சி பறவை, தேர், பெங்குயின், ஒட்டகச்சிவிங்கி போன்றவற்றின் உருவங்களை காய்கறிகள் மூலம் தத்ரூபமாக வடிவமைத்துள்ளனர்.

