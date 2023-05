Published: 07 May 2023 10 AM Updated: 07 May 2023 10 AM

மும்பை; 150 ஏக்கர் பண்ணை வீடு... ராஜ வாழ்க்கையுடன் விவசாயம் செய்யும் நடிகர் சல்மான்கான்!