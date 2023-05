Published: 22 May 2023 7 PM Updated: 22 May 2023 7 PM

ஹோமியோபதி, இயற்கை உரம்: சரத்பவார் பெயரில் 2.5 கிலோ மாம்பழம் விளைவித்த விவசாயி!

ஹோமியோபதி மருந்து மற்றும் இயற்கை உரத்தை பயன்படுத்தி 2.5 கிலோ எடையுள்ள மாம்பழத்தை உற்பத்தி செய்து மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த தத்தாத்ரேயா கட்கே என்ற விவசாயி சாதனை படைத்துள்ளார்.