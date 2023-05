Published: 25 May 2023 5 AM Updated: 25 May 2023 5 AM

6 விதமான பலா, 15 வாழை ரகங்கள், ஈத்தாமொழி தென்னை... செங்கல்பட்டில் கவனம் ஈர்க்கும் வேளாண் பண்ணை!