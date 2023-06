Published: Just Now Updated: Just Now

"ஒரே ஒரு மரம், 70 கிலோ பழம், ரூ.14,000 !" நாவல் கொடுத்த நல்ல வருமானம்!

``வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே விட்டு வளர்த்தேன். தண்ணீரையும் இந்த மரக்கன்றுக்கு என்று தனியாக விடவில்லை. பக்கத்தில் உள்ள கொய்யாக்கன்றுகளுக்கு போகும் தண்ணீர், இந்த நாவல் மரக்கன்றுக்கும் சென்றது." - விவசாயி மனோகரன்.