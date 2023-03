Published: Just Now Updated: Just Now

300 -க்கும் மேற்பட்ட இயற்கை உணவுகள்... களைகட்டிய உணவுத்திருவிழா..!

``கொரோனா மாதிரியான உயிர் கொல்லி நோயெல்லாம் வந்த பிறகு நகரத்து மக்கள் கிட்ட இயற்கை உணவுகளோட முக்கியத்துவம் அதிகரிச்சி இருக்குன்னு தான் சொல்லணும்..! ஆனா கிராமங்கள்ல இயற்கை உணவுகள் பற்றிய புரிதல் இன்னும் ஏற்படல."