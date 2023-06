Published: Just Now Updated: Just Now

விவசாயத்தில் முதலீடு செய்யும் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி... காரணம் என்ன தெரியுமா?!

இடைத்தரகர்கள் யாரும் இல்லாமல், நேரடியாகக் கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகளிடம் இருந்து பொருட்களைப் பெற்று, மும்பை மற்றும் புனேவில் உள்ள தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிசான்கனெக்ட் வழங்கி வருகிறது.

Agriculture ஷில்பா ஷெட்டி! ( social media )