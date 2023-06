Published: Just Now Updated: Just Now

பக்ரீத் பண்டிகை; ரூ.1 கோடிக்கு ஏலம் போன ஆடு... விற்க மறுத்த விவசாயி; ஏன் தெரியுமா?

ஆட்டை 70 லட்சத்திலிருந்து விலை கொடுக்க, சந்தையில் கூட்டம் அலைமோதியிருக்கிறது. ஆட்டின் உடலில் உள்ள அந்த எண்ணின் அர்த்தத்தை அறிந்த பின்னர், ஆட்டை விற்பதில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார் உரிமையாளர் ராஜு.

