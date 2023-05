Published: 01 May 2023 6 PM Updated: 01 May 2023 6 PM

``நாகநதிக்கு உயிர்க்கொடுத்த தமிழ்நாடு பெண்கள்’’ - மீண்டும் புகழ்ந்த பிரதமர் மோடி!

``தமிழ்நாட்டில் 20,000 பெண்கள் ஒன்றிணைந்து, வேலூரில் இருக்கும் நாகநதிக்கு புத்துயிர் ஊட்டினார்கள். இப்படி எத்தனையோ, இயக்கங்களுக்கு நமது பெண்கள் சக்திதான் தலைமை தாங்கியது’’ என்று `மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் பெருமிதம் கொண்டார் பிரதமர் மோடி.

News நாகநதி - பிரதமர் மோடி

