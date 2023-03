Published: Just Now Updated: Just Now

`உரிமை இருந்தும் முட்டை விலையை நிர்ணயிப்பதில் வியாபாரிகள் கையே மேலோங்கியுள்ளது' பண்ணையாளர்கள் வேதனை!

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை நிர்ணயம் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண 48 பேர் கொண்ட, 16 கமிட்டிகளை உருவாக்க தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு முடிவு செய்துள்ளது.