Published: Just Now Updated: Just Now

லாபம் கொடுக்கும் சிறுதானிய ஐஸ்க்ரீம் தயாரிப்பு... சென்னை அருகில் நேரடிப் பயிற்சி!

விவசாயிகள் மட்டும் அல்ல, தொழில்முனைவோரும் மதிப்புக்கூட்டிய தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றி தொழில் செய்து, லாபம் பார்க்கலாம். அதற்கு இந்த மதிப்புக்கூட்டல் தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொண்டால் வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோராக முடியும்.