`தமிழகத்தின் தனித்துவமான தயாரிப்பு’ - அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதியாகும் `தென்னீரா’

உலகின் சிறந்த பானமாக கருத்தபடும் ‘தென்னீரா’ பானம் முதல்முறையாக இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.