Published: 27 Apr 2023 6 AM Updated: 27 Apr 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

திருச்சியில் நாளை தொடங்குகிறது மாபெரும் `பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ-2023'... அனைவரும் வருக..!

3 நாள்களும் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் வேளாண் வல்லுநர்கள், நிபுணர்கள், விவசாயிகள், விஞ்ஞானிகள், பேராசிரியர்கள் உரையாற்றும் கருத்தரங்கு அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. செவிக்கும் கண்களுக்கும் விருந்தளிக்கும் வண்ணம் கண்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

Agriculture பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - 2023

Share