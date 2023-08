Published: 18 Aug 2023 10 AM Updated: 18 Aug 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஜீரோ வேல்யூ ஆக்கப்படும் இனாம் நிலங்கள்; மொட்டை அடித்து விவசாயிகள் போராட்டம்...!

கோயில் இனாம் நிலங்களின் மதிப்பை ஜீரோ ஆக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து திருப்பூர் குமரன் நினைவகம் முன்பாக விவசாயிகள் மொட்டை அடித்து ஒப்பாரி வைத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.