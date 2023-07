Published: 08 Jul 2023 6 AM Updated: 08 Jul 2023 6 AM

தக்காளியை தொடர்ந்து உயரும் காய்கறிகளின் விலை... எப்போது தான் குறையும்?

நாடு முழுவதும் காய்கறிகளின் விலை வரலாறு காணாத அளவு உயர்ந்துள்ளன. அத்தியாவசிய பொருளான காய்கறி விலை உயர்வு சாமானிய மக்களுக்கு பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.