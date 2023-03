Published: Just Now Updated: Just Now

உழவர் சந்தையை உருவாக்கிய உரை..! குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாரின் வியக்க வைக்கும் விவசாய அனுபவம்!

குன்றக்குடி மகாசந்நிதானம் `தந்தை பெரியார் முந்திரி தொழில் கூட்டுறவு தொழிற்சங்கம்' என்ற அமைப்பை ஆரம்பித்தார். இது, இன்றும் வெற்றிகரமாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. பலரும் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர்.