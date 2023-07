Published: 07 Jul 2023 8 AM Updated: 07 Jul 2023 8 AM

திருடு போகும் தக்காளிகள்... பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வியாபாரிகள்..!

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் தக்காளி விலையால் அது திருடு போகாமல் இருக்க விபாயாரிகள் தங்கள் கடைகளில் கண்காணிப்புகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

News தக்காளி