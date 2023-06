Published: Just Now Updated: Just Now

`அரிசிக்கொம்பனை மூணாறுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்' - பழங்குடியினர் போராட்டம்!

``மூணாறில் இருந்து யானையை பிடித்து சென்றபோது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். எங்கள் வாழ்வியலில் இணைந்திருந்த யானையை பிரித்து சென்றதை தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை." - போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பழங்குடியினர்.

News போராட்டம்