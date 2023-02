300 ஏக்கர்... பிரமிப்பூட்டும் ரிஷிவேலி! பாரம்பர்ய விவசாயம், பறவைகள் சரணாலயம், பன்னாட்டுப்பள்ளி...

அடியில் தங்கும் மண் கலவையைச் செடிகளுக்கு உரமாகப் போடலாம்... அல்லது மீண்டும் மண் கரைசல் தயார் செய்ய, அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மண் கரைசல் தெளிப்பதன் மூலம்... காய்கறி பயிர்களைத் தாக்கக் கூடிய மாவுப்பூச்சிகள், சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் உள்ளிட்டவை கட்டுப்படும். இதைத் தெலங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள திராட்சை விவசாயி பத்ம சிந்தாலா வெங்கட் ரெட்டி என்பவர்தான் கண்டுபிடித்தார்” என்றார்.

பறவைகள் பற்றித் தொலைதூர படிப்புகள் படிக்க விரும்புவோர் பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.



The Director, Institute of Bird Studies and Natural History,



Rishi Valley - 517 352, (Chittoor District), Andhra Pradesh.



Email: birds@rishivalley.org