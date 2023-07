இந்தியாவின் முதல் இயற்கை விவசாய மாநிலம்... சிக்கிம் இயற்கை வேளாண்மையில் தடுமாறுவது ஏன்?

‘சிக்கிம்மில் உள்ள மொத்த நிலப்பரப்பில் 11% மட்டுமே சாகுபடிக்கு ஏற்றதாகும். சாகுபடிக்கு ஏற்ற நிலத்திலும், 60% மட்டுமே சாகுபடி நடைபெறுகிறது. வேளாண்மையில் ஈடுபடும், விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. வேறு வேலைகளுக்காக அண்டை மாநிலங்களில் குடியேறுவதும் அதிகரித்துள்ளது. 2021-22இல் விவசாயிகளுக்கு ரூ 17.46 கோடிகள் ஊக்கத் தொகை கிடைத்தது. 2022-23இல் ரூ 14.27 கோடிகளாகக் குறைந்துவிட்டது’ என சிம்ஃபெட் அறிக்கை கூறுகிறது.

வருவாய் நோக்கில் இயற்கை வேளாண்மைத் திட்டம் சிக்கிம் விவசாயிகளுக்கு எதிர்பார்த்த அளவில் உதவவில்லை. ஆனால், இயற்கை விவசாயத்துக்கான உலகச் சந்தை வரைபடத்தில், இந்தியாவின் முதல் இயற்கை வேளாண் மாநிலமாக சிக்கிம் இடம் பெற்றுள்ளது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். இதன் காரணமாக, இயற்கை வேளாண் பொருள்களை வாங்க உலகின் பல்வேறு நாடுகளிருந்தும் சிக்கிம் மாநிலத்துக்கு மக்கள் வருகை தருகின்றனர். இதனால் மாநிலத்தின் சுற்றலாத் துறை நல்ல வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது.

(Indiaspend.org is a data-driven, public-interest journalism non-profit/FactChecker.in is fact-checking initiative, scrutinising for veracity and context statements made by individuals and organisations in public life.

தமிழில்; ஜனனி ரமேஷ்