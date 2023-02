வேலையில்லா திண்டாட்டம் நிலவும் சூழல்... நூறு நாள் வேலை நிதியை குறைக்க நினைப்பது நியாயமா?

குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம் 1948-ஐ இச்சட்டம் மீறுவதாக முன்பு வந்த குற்றச்சாட்டுகள் மறைந்து, அச்சட்டத்தை மீறாமல், தற்போது இச்சட்டம் வெற்றிகரமாக பல மாநிலங்களில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. முக்கியமாக வட இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மற்றும் தென்னிந்தியாவில் கேரளா போன்ற மாநிலங்களில், நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாநில அரசின் ஒத்துழைப்பு மூலம், இச்சட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமான நூறு நாள்களுக்கு வேலையை உறுதிசெய்தல் என்பதைத் தாண்டி மற்ற நோக்கங்களான இயற்கை வளங்கள் பராமரிப்பு, வறுமை ஒழிப்பு, பொதுச் சொத்துகளை உருவாக்குதல் போன்றவையும் நிறைவேற்றியுள்ளன. நாம் கூற வருவது, இந்த வாய்ப்புகள், அனைத்து மாநிலங்களுக்குமே உள்ளன என்பதுதான்.

கேரளாவில் இச்சட்டம் மூலம் மக்கள் உருவாக்கியுள்ள பொதுச் சொத்துக்கள் அனைத்தும் அவர்களின் சமூகவுடைமையாகியுள்ளதால், "அனைத்து உற்பத்தி வழிமுறைகளின் மீதும் சமூகம் உரிமை எடுத்துக் கொள்ளும் போது (social ownership of all means of productions) அது அரசு, சந்தைகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் இடையே பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும்" என்ற மார்க்சின் வாதத்தை உண்மையாக்கும் விதமாக இருக்கிறது மத்திய அரசின் செயல்கள்.

பல பெரு முதலாளிகளின் கடனைத் தள்ளுபடி செய்யும் மத்திய அரசு இதுபோன்ற மக்கள் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கும் நிதியைக் குறைக்க நினைப்பது கண்டனத்திற்குரியது. ‘ஒரு கோடி வேலைவாய்ப்பை’ உருவாக்குவோம் என்று 2013 -ல் முழங்கிய நம் பிரதமர், வேலையில்லா திண்டாட்டம் நிலவும் சூழலில், நாடு முழுவதும் சுமார் 5 கோடி குடும்பங்களுக்கு ‘ஊதிய வேலைவாய்ப்பை’ உறுதி செய்திருக்கும் இச்சட்டத்தை மாற்றியமைக்க நினைப்பது எந்த வகையிலும் அறமற்ற செயலாகும்.