காலிஸ்தான் தீவிரவாதி சுட்டுக் கொலை |விமானத்திலிருந்து குதிக்க முயன்றவரால் பரபரப்பு - உலகச் செய்திகள்

மூன்றாம் சார்லஸ் முடிசூட்டு விழாவில், அரசாட்சிக்கு எதிராகப் போராடியவர்கள் 52 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டனர். "He is not my king" என்ற கோஷத்துடன் போராடியதால் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.