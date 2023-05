``'விக்டரி டே' கொண்டாடத் தயாராகும் ரஷ்யா முதல் கனடாவில் காட்டுத்தீ வரை..!" - உலகச் செய்திகள்

வட அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய ஆவணப்பட விழாவான Hot Docs 30-வது பதிப்பில் சுற்றுசூழல் சார்ந்த, இரண்டு இந்தியத் திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன. கோவாவைச் சேர்ந்த இயக்குநரான Koval Bhatia-வின் படைப்புகளான Against the Tide, She Run The World ஆகிய படங்கள் அங்கு கவனத்தை ஈர்த்தன.