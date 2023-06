ட்ரம்பை எதிர்த்து போட்டியிடும் முன்னாள் துணை அதிபர் |பக்கவாதத்தால் காலமான பிரபலம் - உலகச் செய்திகள்

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக லிண்டா யாக்காரினோ நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இதை "It happened - first day in the books!" என்று அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார்.