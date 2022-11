விடுமுறை நாள்களில் வாசிக்க பில் கேட்ஸ் பரிந்துரைக்கும் 5 புத்தகங்கள்!|Visual Story

அடுத்த புத்தகம் The inner game of tennis. இந்த புத்தகத்தை Robert Gallwey எழுதியிருக்கிறார். "டென்னிஸ் வீரர்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது என்றும், டென்னிஸ் விளையாடாதவர்கள் கூட இப்புத்தகத்தை படித்தால் இதிலிருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன்" என சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.