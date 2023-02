94 வயதில் காலமான பாப் இசையமைப்பாளர் | 20% ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்யும் `யாகூ' - உலகச் செய்திகள்

பாப் இசையமைப்பாளரும், பாடலாசிரியருமான பர்ட் பச்சராச் (Burt Bacharach) தன்னுடைய 94 வயதில் காலமானார். 'I Say A Little Prayer', 'Walk On By' போன்ற ஹிட் பாடல்களுக்கு அவர் வரிகள் எழுதியிருக்கிறார்.