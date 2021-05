மாஸ்க் போட்டு மாஸா பேசு!

அஜித்

* கொரோனாவுக்கு பயப்படாதவங்களுக்கு தினம் தினம் சாவு... பயப்படுறவனுக்கு ஒருமுறைதான் சாவு!

* என் நுரையீரலைத் தொடணும்னா ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க்கைத் தாண்டி தொட்றா பார்க்கலாம்!

* என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மாஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஹேண்ட் சானிட்டைசரும் நானா காசு கொடுத்து வாங்குனதுடா!

* ஒரு மெல்லிசான கோடு... கோட்டுக்கு அந்தப் பக்கம் நீ பாதுகாப்பா இரு... கோட்டுக்கு இந்தப் பக்கம் நான் பாதுகாப்பா இருக்கேன். நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொரோனா விரட்டுவோம்!

* இந்த உலகம் முழுக்க நீ பரவினாலும்... எல்லாச் சூழ்நிலையிலும் நீ தோத்துட்டேன் தோத்துட்டேன்னு என் முன்னாடி நின்னு நீ அலறினாலும் நானா ஒத்துக்குற வரை நீ என்னை ஜெயிக்க முடியாது... Never ever give up!

* ஏய் கொரோனா, உன் உடம்புல கை இருக்கும் மூக்கு இருக்கும் முழி இருக்கும் ஆனா உயிர் இருக்காது... அது!