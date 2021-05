மே-21, ஸ்ரீபெரும்புதூரில்...

மூப்பனாரும், வாழப்பாடியும் கட்டிப் பிடித்து அழுகிறார்கள். தொண்டர்கள் போலீஸை, “பாவிங்களா... கோட்டை விட்டுட்டீங்களே! தமிழ்நாட்டு மானம் போச்சே... அவமானமாச்சே... எங்க மாலைகளை எல்லாம்கூடப் பரிசோதனை பண்ணிட்டு கோட்டை விட்டுட்டீங்களே...” என்றபடி தாக்க ஆரம்பித்ததும்... வேனையும், ஜீப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு போலீஸ் தலைதெறிக்க ஓட ஆரம்பித்தது. நின்றவர்கள் ஐ.ஜி.ராகவனும், இன்னொரு போலீஸ் அதிகாரியும் மட்டும்தான். ஐ.ஜி. ராகவனை இளைஞர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் தியாகராஜன் என்பவர், “என் தலைவனைக் கொன்னுப்புட்டீங்களே” என்று அடிக்க ஆரம்பிக்க, தியாகராஜனை இழுத்துப் பிடித்து மூப்பனார் தடுத்தார். ‘இன்னும் எங்காவது குண்டு இருக்குமோ’ என்று பலர் பயந்தபடி நடந்தனர். அரை மணி நேரம் எந்த நடவடிக்கையும் இன்றி அந்த இடமே ஸ்தம்பித்து நின்றது. அதன் பிறகு மூப்பனார் வேட்டியை மடித்துக்கொண்டு ராஜீவ் அருகே போனபோது, மூப்பனார் ஆதரவாளர் ஒருவர் “தலைவரே, போகாதீங்க... இன்னும் குண்டு ஏதாவது இருக்கப்போவுது” என்று இழுக்க, அவரை மூப்பனார் தள்ளிவிட்டு “தலைவனே போய்ட்டப்போ நான் இருந்து என்ன பண்ணப்போறேன்” என்று குமுறியவாறு சொல்லிவிட்டு, தனது மேல்துண்டால் ராஜீவ் உடலைப் போர்த்தினார். ஐ.ஜி. ராகவனை அழைத்தார்... “என்ன செய்ய இருக்கிறீர்கள்? பாடியை இங்கு ரொம்ப நேரம் வைத்துக்கொள்ள முடியாது” என்று பரபரப்புடன் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார் மூப்பனார். தீயணைப்பு வண்டியிலிருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்து வரப்பட்டது. ஐ.ஜி. ராகவன், வாழப்பாடி, மூப்பனார் மூவரும், குடல் வெளியே சரிந்து தலை நசுங்கிச் சிதிலமான ராஜீவின் உடலை வாரி ஸ்ட்ரெச்சரில் போட்டு அதே துண்டால் மூடினார்கள். “போலீஸ்... போலீஸ்” என்று ஐ.ஜி. கத்திய பிறகும் யாரும் வரவில்லை. அதன் பிறகு, ராகவனே ஓடி ஒரு போலீஸ் வேனை அழைத்து வந்தார். ஸ்ட்ரெச்சரை மூப்பனாரும் வாழப்பாடியும் தூக்கிவர, வேனில் ஏற்றினார்கள். வேனில் மூப்பனாரும், வாழப்பாடியும் கூடவே ஏறினார்கள். வேனை சரியாக மூட முடியாமல் வேனின் கதவை ஒரு கையிலும், ராஜீவ் உடலை ஒரு கையிலும் பிடித்தபடி அழுதுகொண்டு மூப்பனார் வந்தார். வேன், சென்னைப் பொது மருத்துவமனைக்கு வந்தது. “நர்ஸ்... டாக்டர்...” என்று சத்தம் கேட்டதும், ‘என்ன ஏது’ என்று தெரியாமல் வீல் சேர் எடுத்து வந்தார்கள். “யோவ்... என் தலைவன் பலியாயிட்டாரு. அவரை அழைச்சுவர வீல் சேரா எடுத்து வர்றீங்க” என்று அந்தச் சக்கர நாற்காலியை ஒரு தொண்டர் தூக்கி வீசினார். ஏதோ கேட்ட ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை வாழப்பாடியின் உதவியாளர் நாச்சியப்பன் அடித்துத் துவைத்துவிட்டார். பாவம், அங்கிருந்த அதிகாரிகளுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. நிலைமை தெரிந்ததும் சுதாரித்துக்கொண்டனர் மருத்துவமனை அதிகாரிகள். ராஜீவ் உடலை ஓர் அறையில் வைத்துப் பத்திரப்படுத்தினர். வாழப்பாடியை அழைத்த மூப்பனார், கவர்னருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கச் சொன்னார். மருத்துவமனை டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்குப் போன வாழப்பாடி, கவர்னருடன் தொடர்புகொண்டார். முதலில் லைன் கிடைத்து, அதன் பிறகு கட் ஆனது. இரண்டாவது முறை முயற்சி செய்தபோது, கவர்னர் லைனில் கிடைத்துப் பேச ஆரம்பித்ததும், வாழப்பாடி ஹெட்போனை மூப்பனாரிடம் தந்தார். கவர்னரிடம் விஷயத்தை ஒரு வரியில் சொல்லி ‘‘You come here immediately’’ என்றார் மூப்பனார்.

உடனே, அந்த இடத்துக்கு ஓடிப்போய்ப் பார்த்தால் ஒன்றுமே புரியவில்லை. என்ன நடந்தது என்று யோசிக்கக்கூட முடியவில்லை. ஆனால், ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது என்பது மட்டும் புரிந்தது. போலீஸ் அதிகாரி மாத்தூர் ‘Where is Rajiv... Where is Rajiv..?’ என்று பதற்றத்துடன் தேடினார். அங்கு இருந்த அனைவருக்குமே கூட்டத்தில் ‘ராஜீவ் எங்காவது கலந்துவிட்டாரோ’ என்ற எண்ணமே ஏற்பட்டது.



‘ஷூ’வை வைத்துத்தான் நானும் ராஜீவ் என்று ஊகித்தேன். உடல் நடுங்கியது. இந்த முக்கியமான கோரக் காட்சியைப் படம் எடுத்தபோது என் நெஞ்சம் கனத்தது... கூடவே, மீண்டும் குண்டு வெடிக்குமோ என்ற பயம்... இருந்தாலும், துணிச்சலுடன் ‘நடப்பது நடக்கட்டும்... எதையும் விட்டுவிடக்கூடாது’ என்ற எண்ணத்துடன் ஓடி ஓடி எல்லாக் கோணங்களிலும் படம் எடுத்தேன். எல்லாம் முடிந்து திரும்பி வரும்போதுகூட அவர் இறந்துவிட்டார் என்பதை நம்ப முடியவில்லை. சற்று நேரத்துக்குமுன் மிக ஜாலியான மூடில் சிரிப்பை உதிர்த்த ராஜீவ் காந்தியின் அழகிய முகம், அடிக்கடி ஃப்ளாஷ் ஆகி என் மனதில் இனம்புரியாத சோகம் சூழ்ந்துகொண்டது.”