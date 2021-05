மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் 5G - இனியும் இனிது - 7 - சுவாமி சுகபோதானந்தா

புத்தருக்கு போதி மரத்தடியில் ஞானம் பிறந்தது என்று படித்திருக்கிறோம். நம் மொழியில் சொன்னால் போதி மரம் என்பது அரச மரம். நம்மூரிலும் அதேபோன்ற அரச மரங்கள் இருக்கின்றன. எத்தனையோ முறை நாம்கூட அரச மர நிழலில் அமர்ந்திருக்கிறோம். ஆனால், நமக்கெல்லாம் ஏன் ஞானம் பிறக்கவில்லை? புத்தர் எந்த போதி மரத்தின் அடியில் ஞானம் அடைந்தாரோ, அந்த மரம் இன்றும் பீகாரில் உள்ள புத்தகயாவில் இருக்கிறது. தினம் தினம் பல ஆயிரம் பக்தர்கள் போய் அதை வணங்குகிறார்கள். அவர்கள் யாருக்கும் அந்த போதி மரத்தடியில் ஞானம் பிறக்கவில்லை. காரணம் என்ன? The Teacher will appear, when the student is ready என்று ஜென் மரபில் ஒரு வாக்கியம் உண்டு. நம் மனம் கற்றுக்கொள்ள முடிவெடுத்துவிட்டால், கண்ணுக்குத் தென்படும் அனைத்துமே கல்வியை ஊட்ட ஆரம்பித்துவிடும். தத்தாத்ரேயர் மகானாக ஆனபிறகும்கூட மாணவராகவே இருந்தார்.



‘`நீங்கள் எப்படி இவ்வளவு பொறுமையாக இருக்கிறீர்கள்?’’ என சீடர் ஒருவர் அவரிடம் கேட்டபோது, ‘`மலைப் பாம்புகளிடமிருந்து நான் பொறுமையைக் கற்றுக் கொண்டேன்’’ என்றார். ‘`என்னதான் கொலைப் பசியில் இருந்தால்கூட அவை உணவைப் பார்த்ததும் பாய்ந்து சென்று தாக்காது. அசாத்தியமான பொறுமையோடு பல நாள்கள் காத்திருக்கும் இயல்பு கொண்டவை அவை. இந்தப் பொறுமைதான் மலைப்பாம்பின் பலம்’’ என்றார் தத்தாத்ரேயர்.



அவரளவுக்குப் பொறுமையாக இருக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால், நமது கோபம் தூண்டப்படும் இடத்தில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கக் கற்றுக்கொண்டால் கோபத்தை வென்றுவிடலாம். அதனால்தான், ‘கோபமாக இருக்கும்போது பேசாதே. கோபமாக இருக்கும்போது எந்த முடிவுகளும் எடுக்காதே’ என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள்.



‘மறப்போம், மன்னிப்போம்’ என்பது ஆண்டாண்டுக் காலமாக பெரியவர்கள் நமக்குச் சொல்லிவரும் போதனை. எதிரியை மன்னிப்பதால் என்ன நடக்கிறது என்று ஒரு கணம் யோசித்துப் பாருங்கள். இதனால் எதிரிக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கிறதோ தெரியாது. ஆனால், எதிரியை மன்னிப்பது என்று நாம் முடிவெடுத்த கணமே, நம் வாழ்க்கை நமக்கு முழுமையாகத் திரும்பக் கிடைத்துவிட்ட நிறைவு வரும். ‘இனி நாளெல்லாம் எதிரியையும், அவர் செய்த துரோகத்தையும் நம் சிந்தனையில் சுமந்துகொண்டு திரியவேண்டியதில்லை’ என்பதால் மனம் லேசாகிவிடும்.



‘`எதிரி எனக்குச் செய்த கொடுமையை மன்னித்துவிடுவேன். ஆனால் மறக்க முடியாது’’ என்று பலர் சொல்வதைக் கேட்டிருக்கிறோம். ‘எதிரி செய்த கொடுமையை மறப்பது இயலாத காரியம்’ என்று சொன்ன மாணவனிடம், கையை நீட்டச் சொல்லி தண்ணீர் நிரம்பிய கண்ணாடி டம்ளரைக் கொடுத்து ஆசிரியர் எடுத்த பாடம் நினைவிருக்கிறதுதானே? ‘`அந்தக் கண்ணாடி டம்ளரைப் போலத்தான் எதிரி நமக்குச் செய்த அநியாயமும். வருடக்கணக்கில் அதைச் சுமந்து கொண்டிருப்பதால் நம் மனசு வலிக்கிறது. அதை தூர வீசினால் மனச்சுமை குறையும்’’ என்ற அந்த ஆசிரியரின் வார்த்தைகள்தான் எவ்வளவு அர்த்தம் நிறைந்தவை!



- பழகுவோம்...

