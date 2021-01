கமல்ஹாசனின் பிக்பாஸ் புத்தகம்... தேனி சீருடையானின் உலகமும், தேவதாஸின் மொழியும் சொல்வது என்ன?!

‘Green Well Years’, ‘Mahema and the Butterfly’ என 7 நூல்களை எழுதியுள்ளார் தேவதாஸ். இந்திய அரசின் உயர் விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருதையும் பெற்றிருக்கிறார்.

மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகம், பழைமையான வீதிகள், மாடங்கள், மயில், மயிலிறகு என மனோகர் தேவதாஸ் வரைந்த நிறைய கருப்பு வெள்ளை சித்திரங்கள் இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.