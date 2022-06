ஊசிப்புட்டான் | ``அந்தப் பொம்பளயப் பாத்தாலே ஒருமாதிரி திக்குன்னு ஆவுது மாப்ள” | இறுதி அத்தியாயம்(39)

“வாழ்க்கையைப் பற்றிய இறுதியான உண்மைகளை உதிர்க்கும் ஒரு oracle அல்ல நான். i just shuffle the possibilities and deal. உங்கள் அனுபவத்தைப் பொறுத்து அது உங்களில் சில எதிரொலிகளை உருவாக்கலாம் அல்லது உருவாக்காமலும் போகலாம்"