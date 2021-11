தமிழ் நெடுஞ்சாலை - 32 - அந்த நாள்!

சாலையில் சாக்பீஸால் கோடுகிழித்தோம். கல்வீச்சு தொடங்கியதும் தடியடி நடத்த உத்தரவு. ஊர்வலத்தில் அமைச்சரும் இருந்தார். ‘வழிபாட்டுத்தலத்தைப் பாதுகாக்கத் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தவும் தயங்கமாட்டோம்’ என்று ஒலிபெருக்கியில் அறிவித்தேன். தடியடியில் கூட்டம் சிதறி ஓடியது. கூடுதல் ஆயுதப்படை அவசியம் என்பதை உணர்ந்து மேலதிகாரிகளிடம் பேசக் காவல்நிலையத்திற்குச் சென்றேன். சிதறியோடிய கூட்டம், சற்று நேரத்தில் காவல் நிலையத்தைச் சுற்றிவளைத்தது. அவர்களின் இலக்கு - நான்.



காவல் நிலையக் கதவுகள் எப்போது வேண்டுமானாலும் தகர்க்கப்படலாம். தொலைபேசியில் ஒரு பெண் பதற்றமாகப் பேசினார். ‘பள்ளி மாணவிகள் பத்திரமாக வீட்டிற்குத் திரும்ப ஏற்பாடு செய்யுங்கள்; பயமாக இருக்கிறது’ என்றார். மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரையும் காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளரையும் தொடர்புகொண்டு கூடுதல் படை கேட்டேன். ஆனால், அவர்களின் நிலைப்பாடு வேறுமாதிரியாக இருந்தது. இத்தனை போலீஸ், கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகள்; இத்தனை ரவுண்டு துப்பாக்கி ரவைகள் ஏற்கெனவே இருக்கின்றன என்ற புள்ளிவிவரம் சொன்னது வெறுப்பாக இருந்தது. ஆயுதப்படைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும் (use of force) படையைக் காட்டி பயமுறுத்துவதற்கும் (show of force) இடையிலுள்ள வேறுபாடு முக்கியமானது. சிறிய ஆயுதப் படை, பெரிய கும்பல் என்பது ஆபத்தான கலவை. செய்கூலி, சேதாரம் இரண்டும் அதிகமாகும்.