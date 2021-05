தமிழ் நெடுஞ்சாலை - 8 - ஐராவதம் சார்...

ஐராவதம் மகாதேவன் 2.10.1930 - 26.11.2018



ஐராவதம் மகாதேவன் வேதியியலிலும் சட்டப் படிப்பிலும் பட்டம் பெற்றவர். 1953-ல் இந்திய ஆட்சிப் பணியில் சேர்ந்து 1980-ல் விருப்ப ஓய்வு பெற்றார்.



பழந்தமிழரின் குகை, பாறைக் கல்வெட்டுகளிலிருந்தே மகாதேவன் தனது ஆய்வுப் பணிகளைத் தொடங்கினார். இக்கல்வெட்டுகளில் சங்ககால ஊர்களின் பெயர்களும், கொடை அளித்தவர்களின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை மகாதேவன் கண்டறிந்தார். இந்த வரி வடிவத்தை அவர் ‘தமிழ் பிராமி’ என்று அழைத்தார். எல்லிஸ் வெளியிட்ட திருவள்ளுவர் உருவம் பொறித்த தங்க நாணயத்தைப் பொதுவெளியின் கவனத்துக்குக் கொண்டுவந்தவர் இவர்தான்.



மகாதேவன் ‘Early Tamil Epigraphy from the Earliest Times to the Sixth century A.D’ என்ற நூலில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் அனைத்தையும் தொகுத்தளித்தார். இது ஆய்வுலகிற்கு அவரளித்த ஆகச்சிறந்த கொடை. 1997-ம் ஆண்டு சிந்துவெளி வரிவடிவங்களைத் தொகுத்து The Indus Script: Texts, Concordance and Tables என்ற தனது முக்கியமான படைப்பை உருவாக்கினார். இந்தியத் தொல்லியல் கழகத்தால் இத்தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டது.



சிந்துவெளி நாகரிகம் மற்றும் தென் திராவிடப் பண்பாடுகளுக்கு இடையே உள்ள நெருக்கத்தைச் சுட்டிக்காட்டிப் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். மேலும் சிந்துவெளி வரி வடிவங்களைப் பழந்தமிழின் ஊடாக வாசிக்கும் மகாதேவனின் முயற்சி குறிப்பிடத்தக்கது. ‘சிந்துவெளிப் பொறிப்புகளின் (Texts) தொடக்கச் சொற்றொடர் (Opening Phrases) இடப்பெயர்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடும்’ என்ற ஐராவதம் மகாதேவனின் கருத்து மிக முக்கியமானது.