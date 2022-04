`நோய்மையால் அடக்க முடியாத அறிவாயுதம்!' - எஸ்.வி.ஆர் பிறந்ததினப் பகிர்வு!

நரம்பியல் ரீதியிலான நோயால் அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். மூளையில் தொடங்கும் நரம்பில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் உடலை அரித்துத் தின்றுகொண்டிருக்கிறது. இப்போது ஒரு கண் முழுவதுமாகவே பார்வையை இழந்துவிட்டது. இன்னொரு கண்ணில் பார்வைத் திறன் மிகக்குறைவே. தாள முடியாத வலியில் தவிப்பதாகத் தெரிவித்தார். உணவருந்தவும் முடியவில்லை. வலியைத் தவிர்ப்பதற்காக மருத்துவர்கள் பரிந்துரைந்த வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை உண்டுவந்திருக்கிறார். ஆனால் அது இதயத்தைப் பாதித்ததனால் மருத்துவர்கள் மாத்திரைகளை நிறுத்தச் சொல்லிவிட்டார்கள். இதயம் ரத்தத்தை அழுத்திச் செலுத்தும் திறன் (பம்பிங் ரேட்) குறைந்துவிட்டது. இப்போது வலி நிவாரணி மாத்திரைகளும் இல்லாததால் வலி எஸ்.வி.ஆரை வாட்டி வதைக்கிறது. எஸ்.வி.ஆரைக் கவனிக்கும் நிலையில் அவர் மனைவியும் இல்லை. அவரும் முதுமையால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நண்பர்கள் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு உதவி வருகிறார்கள். 'The Dravidian Model: Interpreting the Political Economy of Tamil Nadu' நூலை எழுதிய விஜயபாஸ்கர் மகனைப்போல் கவனித்து வருவதைச் சொன்னார்.