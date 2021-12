"பெண் எழுத்தாளர் என்று என்னைச் சுருக்காதீர்கள்..." - எழுத்தாளர் அம்பை

2021-ம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது 'சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சைப்பறவை' சிறுகதைத் தொகுப்புக்காக தமிழின் மூத்த நாவலாசிரியை அம்பைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாற்பதாண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சிறார் நாவலின் மூலம் எழுத்துலகுக்கு அறிமுகமான அம்பை, சராசரியான கற்பிதங்களை உடைத்து நவீன பெண்ணெழுத்தின் தொடக்க முகமாக தன்னை தமிழிலக்கியச் சூழலில் நிலைநிறுத்தியவர். கோவையில் பிறந்து, சென்னையில் படித்து டெல்லியில் வேலை செய்து தற்போது மும்பையில் வசிக்கும் அம்பை, பெண்களின் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் SPARROW (Sound and Picture Archives for Research on Women) என்ற அமைப்பை நடத்துகிறார். சாகித்ய அகாடமி தமிழ்ப் பெண் படைப்பாளிகளை உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு நிலவிவந்த நிலையில் இந்தாண்டுக்கான விருது அம்பைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.