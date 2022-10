``யுவபுரஸ்கார் விமர்சனத்தை முன்வைக்கும் ஜெயமோகன் எளிய மனிதரல்ல!"- எழுத்தாளர் பாவண்ணன்

ஒருமுறை இந்திய தொடக்ககால நாவல் வரிசையில் எம்.எஸ்.புட்டண்ணா என்பவர் எழுதிய ஒரு நாவலை மொழிபெயர்ப்பது குறித்து என்னிடம் அவர் பேசினார். நான் அந்த நாவலை மொழிபெயர்க்க ஒப்புக்கொண்டேன். இலக்கியம் தொடர்பாக பல விஷயங்களை அடிக்கடி அவர் பேசுவதுண்டு. அப்போதுதான் நான் ஆப்பிரிக்க வன விலங்குகள் புத்தகங்களைப்பற்றி அவரிடம் சொன்னேன். வெளிநாட்டுப்புத்தகம் என்பதால் காப்புரிமையைப் பெறுவதில் சிக்கல் இருக்கலாம் என்று அவர் தொடக்கத்தில் தயங்கினாலும் இறுதியில் ஒப்புக்கொண்டார். ஒருவழியாக அது செயல்வடிவம் கொள்வதற்குள் இரு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. அதற்கிடையில் நான் எனக்குக் கொடுத்த நாவல் மொழிபெயர்ப்பை முடித்து, அந்தப் புத்தகமும் வந்துவிட்டது. ஒருநாள் தொலைபேசியில் அழைத்து ஆப்பிரிக்க வனவிலங்குகள் தொகுதிகளை மொழிபெயர்க்கும் உரிமையை பெற்றாகிவிட்டது என்றும் எல்லா இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்க இருப்பதாகவும், ஏதேனும் ஒரு தொகுதியிலிருந்து முதலில் தொடங்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார். அவர் அந்த மொழிபெயர்ப்புக்காக மிகவும் பாடுபட்டிருந்தார். அவர் குரலில் அந்தப் பூரிப்பு தெரிந்தது. பிறகு அவராகவே நீர்யானை தொகுதியிலிருந்து தொடங்கலாம் என்றும் சிங்கம் தொகுதியையும் யானை தொகுதியையும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் செய்யலாம் என்றும் தெரிவித்தார். அந்த மாதத்திலேயே அந்த மொழிபெயர்ப்பு வேலை எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கடிதம் வந்துவிட்டது. ஒருசில மாதங்களிலேயே நானும் புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்து நான் அனுப்பிவிட்டேன். பிரதியைப் பெற்றுக்கொண்டதும் கிடைத்த தகவலைச் சொல்வதற்காக ஒருமுறை அவர் பேசினார். எல்லா இந்திய மொழிகளிலும் முதல் தொகுதி வெளிவந்ததும் இரண்டாவது தொகுதி வேலையைத் தொடங்கலாம் என்று தெரிவித்தார். துரதிருஷ்டவசமாக, அடுத்த சில மாதங்களில் அவர் இறந்துவிட்டார். அவர் அறிவுக்கு எட்டாமலேயே அவருக்குள் ஒளிந்திருந்த நோய் அவரை எதிர்பாராத கணத்தில் பலிவாங்கிவிட்டது. அவர் மறைந்து கால்நூற்றாண்டுக்கும் மேல் கடந்துவிட்டது. அவர் மிகவும் ஆசையுடன் முயற்சி செய்து அனுமதி பெற்று எல்லா இந்திய மொழிகளிலும் வரவேண்டும் என்று திட்டமிட்ட அந்தப் புத்தகம் வெளிவரும்போது அதைப் பார்க்க அவர் உயிருடன் இல்லை. முதல் தொகுதியை அடுத்து, எஞ்சிய இரு தொகுதிகளுக்கான வேலை தொடங்கப்பட்டதா இல்லையா என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. நீர்யானை தொகுதியைப்பற்றி என்னிடம் ஆர்வமுடன் பேச வரும் அனைவரையும் எஞ்சியிருக்கும் இரு தொகுதிகளையும் ஆங்கிலத்திலாவது படித்துவிடுங்கள் என்று ஆற்றுப்படுத்துவது என் வழக்கம். உங்களுக்கும் அதையே சொல்ல விழைகிறேன். WHEN THE LION COULD FLY, WHEN THE ELEPHANT WAS KING என்ற தலைப்பில் கிடைக்கும் மற்ற தொகுதிகளையும் தேடிப் படத்துப் பாருங்கள்."