75 லட்சத்துக்கு இந்த ஜூனியர் எஸ் க்ளாஸ் ஓகேவா

நடிகர்களில் ஜூனியர் சிவாஜி, கிரிக்கெட்டில் ‘சின்னத் தல’ என்பது மாதிரி – கார்களில் இந்த மாடலை ‘ஜூனியர் S க்ளாஸ்’ என்று சொல்வார்கள். அது பென்ஸின் ஆரம்ப மாடல் செடான் காரான C க்ளாஸ் வேரியன்ட். பார்ப்பதற்கு எஸ் க்ளாஸின் தம்பி போலவே இருக்கும் இது, இப்படிப் பெயரெடுத்தது சரிதான் என்றே தோன்றும்; அதை ஓட்டிப் பார்த்தால்… பழகிப் பார்த்தால்?



இரண்டுக்கும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது அன்றைக்கு. நமது அலுவலகத்தில் ஜம்மென வீற்றிருந்த பென்ஸ் C க்ளாஸ் 300 மாடலைச் சும்மா எடுத்துக் கொண்டு ஒரு ஈசிஆர் ரைடு போனேன்.



அடர் புளூ கலரில் சும்மா செம ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கிறது பென்ஸ் C க்ளாஸ். கிரில்லில் சிங்கிள் லைனில் டைனமிக்காக இருந்தால், அது பென்ஸின் ஏஎம்ஜி வெர்ஷன் கார். அக்ரெஸ்ஸிவ்வாக இருக்கும்; அதுதான் இதன் சூட்சுமம். இதுவே டபுள் லைன் உள்ள கிரில், கொஞ்சம் சாந்தமாக இருக்கும்.