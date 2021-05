ரேஸுக்கு மார்ஷல்கள் ரொம்ப முக்கியம்! - workshop 1

ரேஸ் ட்ராக்கில் வெள்ளை, பச்சை, சிவப்பு, மஞ்சள், நீலம், கருப்பு என மொத்தம் 13 வகைக் கொடிகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கொடிக்கும் ஒவ்வோர் அர்த்தம்.



அதேபோல விதவிதமான ரேஸ் மார்ஷல்ஸும் உண்டு. ரேஸ் ட்ராக்கில் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டிலும் நிற்கக் கூடிய Post Marshals; கொடியசைத்து ரேஸைத் துவக்கும் Flag Marshals; ட்ராக்கில் விபத்து நடந்த இடத்தை க்ளியர் செய்யும் Intervention Marshals... என இந்தப் பட்டியல் நீளும்.



ரேஸ் நடப்பதைக் கண்காணிக்க கன்ட்ரோல் ரூம் இருக்கும். கன்ட்ரோல் ரூமுக்கு Marshals கொடுக்கும் விவரங்கள்தான் அடுத்த கட்ட முடிவு எடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். உதாரணமாக, ரேஸில் விபத்து நடந்தால், உடனே ரேஸை நிறுத்திவிட மாட்டார்கள். அருகில் இருக்கும் Post Marshal பதற்றமின்றி சரியான விவரங்களை கன்ட்ரோல் ரூமுக்கு Walkie Talkie-ல் கூறவேண்டும். விவரங்களைக்கூற குறியீடு இருக்கிறது. “Calling from Post 7, rider down, request for Intervention Marshals”. உடனடியாக கன்ட்ரோல் ரூமில் இருந்து Post-6 Marshal-க்கு மஞ்சள் கொடி காண்பிக்க உத்தரவு கொடுக்கப்படும். அந்த லேப்புக்கு அடுத்த ரைடர் வருவதற்குள் சட்டென அந்த இடத்தை விபத்தே நடக்காததுபோல் மாற்றி விடுவார்கள் Intervention Marshals.



பயிலரங்கில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள், ரேஸ் ட்ராக்கில் இருக்கும் போஸ்ட்டில் நின்றபடி தேவையான கொடியசைத்து, வாக்கிடாக்கி மூலம் விவரங்களை கன்ட்ரோல் ரூமுக்குக் கூறி பயிற்சி எடுத்தனர். Marshals செய்யும் வேலை எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை உணர்ந்து கொண்டனர் பயிலரங்கில் பங்கேற்ற மாணவர்கள்.