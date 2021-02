ஆக்டிவாவை விட எதில் பெஸ்ட் ஜூபிட்டர்?

ஆனால் சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ZX வேரியன்ட்டில் சைலன்ட் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம், முன்பக்க டிஸ்க் பிரேக், All in One சாவி துவாரம் சேர்க்கப்பட்டன. சீட்டுக்கு அடியே, OBD போர்ட் இடம்பெற்றுள்ளது. இன்ஜின் கில் ஸ்விட்ச் இருந்திருக்கலாமோ? ஸ்விட்ச்கள் - மிரர்கள் பயன்படுத்த நன்றாக இருந்தாலும், அவற்றின் டிசைன் ரொம்ப பழசு.



இன்ஜின் பெர்ஃபாமன்ஸ்



இதர BS-6 வாகனங்களைப் போலவே, ஜூபிட்டரும் கார்புரேட்டரில் இருந்து ஃப்யூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு அப்கிரேடு ஆகிவிட்டது. Ecothrust என்ற அடைமொழியுடன் வரும் இந்த 109.7சிசி இன்ஜின், முன்பைவிட 15% அதிக மைலேஜைத் தரும் என்கிறது டிவிஎஸ். BS-4 மாடலைவிட 0.5bhp குறைவான பவர் கிடைத்தாலும் (7.4bhp@7,000rpm), டார்க்கில் மாறுதல் இல்லை (0.84kgm@5,500rpm). ஆக்டிவாவைவிடக் குறைவான செயல்திறனைக் கொண்டுள்ள ஜூபிட்டர், 0-60 கிமீ வேகத்தை 10.24 விநாடிகளில் எட்டிப்பிடிக்கிறது. 109 கிலோ எடையுள்ள இந்த ஃபேமிலி ஸ்கூட்டருக்கு, இந்த பெர்ஃபாமன்ஸ் ஓகே ரகம்தான். சீரான பவர் டெலிவரியைக் கொண்டிருக்கும் இது, நகரத்தில் 50.4கிமீயும் - நெடுஞ்சாலைகளில் 57.6கிமீயும் மைலேஜ் தருகிறது. ஆக்டிவாவைவிட பெரிய 6 லிட்டர் பெட்ரோல் டேங்க் ஜூபிட்டரில் உண்டு.