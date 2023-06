”யூஸ்டு பைக் பிசினஸிலும் ராயல் என்ஃபீல்டு!”

Less is More அதாவது குறைவே நிறைவு என்பதுதான் எங்கள் தாரக மந்திரம். குறைவாகச் செய்தாலும் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ – அதை மட்டும் செய்தால் போதும். இதுதான் எங்கள் தாரக மந்திரம். சும்மா விளம்பரம் பண்ணுவதற்காக பைக்குகள் தயாரிக்கக் கூடாது என்பதிலும் உறுதியாக இருக்கிறது RE. பார்க்கவும் – ஓட்டவும் வாடிக்கையாளர் களிடம் ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த பிணைப்பு ஏன் வந்தது தெரியுமா? Man - Machine - Terrain - இந்த கனெக்ஷன் ஓட்டும்போது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பைக்குக்கு இருக்க வேண்டும். இதை ராயல் என்ஃபீல்டு கடைப்பிடித்து வருகிறது. 2011–ல் எங்களின் UC இன்ஜினில் க்ளாஸிக் பைக் வந்தபோது இது நன்றாகவே ஒர்க்அவுட் ஆனது. இப்போது வரை மக்கள் க்ளாஸிக் மீது தீராத காதலுடன் இருக்கிறார்கள் என்பதே இதற்கு சாட்சி.’’



‘‘தயாரிப்பு முறைகளில், விற்பனை முறைகளில் புதுப்புது யுக்தியை நீங்கள் கையாண்டது தெரியும். அதைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்!’’