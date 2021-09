மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் ஒரு ஆஃப்ரோடு அட்டகாசம்!

குஜராத் முதல் கேரளா வரை 1,600 கிமீ பரப்பளவில் விரிந்திருக்கிறது மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர். யுனெஸ்கோவின் கருத்துப்படி, உலகின் உயரமான மலையாகக் கருதப்படும் இமயமலையைவிடப் பழைமையானது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள், வனவிலங்குச் சரணாலயங்கள் மற்றும் ரிஸர்வ் ஃபாரஸ்ட் உட்பட மொத்தம் 39 பகுதிகள், 2012-ம் ஆண்டில் உலகப் பாரம்பரியத் தலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டன. கேரளாவில் 20, கர்நாடகாவில் 10, தமிழகத்தில் 6 மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் 4 எனப் பரவிக் கிடக்கும் இந்த மலைத்தொடரில் ஒரு வாரம் பயணப்பட்டேன்.



கூடவே ஜீப் பிரியர் அஷ்வின், பைக் வெறியர் சதீஷ், கேமரா எக்ஸ்பர்ட் கார்த்திக்கும் கிளம்ப ரெடியாக இருந்தார்கள். என்னோடு சேர்த்து 4 பேர்; 3 டோர் தார், ஒரு ஹிமாலயன் அட்வென்ச்சர் பைக்!



இனி Over to the Ghats...